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В Мариуполе задержали полицейского за "пьяное" вождение
31.12.2016 15:45

В Мариуполе задержали полицейского за "пьяное" вождение  Фоторепортаж

В городе Мариуполь Донецкой области водитель автомобиля не смог справиться с управлением, в результате чего врезался в бордюр на площади Драматического театра. Об этом сообщается на сайте ГУ НП в Донецкой области.

Мужчина заметил сотрудников полиции, которые занимались обеспечением порядка около центральной елки, и, бросив машину, попытался скрыться с места происшествия. Однако наряд полиции Центрального отдела полиции Мариуполя догнал его, задержал и вызвал патрульных, чтобы задокументировать нарушение.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия проводят работу сотрудники правоохранительных органов, они составляют административные материалы по ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, стало известно, что правонарушителем оказался старший лейтенант Управление защиты экономики в Донецкой области ДЗЭ Национальной полиции Украины.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Полтаве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с пассажирами и легкового автомобиля.

Теги материала: Мариуполь, ДТП, полиция, алкогольное опьянение, фото
Новости СМИ2
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