В Мариуполе задержали полицейского за "пьяное" вождение

MIGnews.com.ua

В городе Мариуполь Донецкой области водитель автомобиля не смог справиться с управлением, в результате чего врезался в бордюр на площади Драматического театра. Об этом сообщается на сайте ГУ НП в Донецкой области.

Мужчина заметил сотрудников полиции, которые занимались обеспечением порядка около центральной елки, и, бросив машину, попытался скрыться с места происшествия. Однако наряд полиции Центрального отдела полиции Мариуполя догнал его, задержал и вызвал патрульных, чтобы задокументировать нарушение.

В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия проводят работу сотрудники правоохранительных органов, они составляют административные материалы по ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, стало известно, что правонарушителем оказался старший лейтенант Управление защиты экономики в Донецкой области ДЗЭ Национальной полиции Украины.