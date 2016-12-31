В Мариуполе задержали полицейского за "пьяное" вождение

В городе Мариуполь Донецкой области водитель автомобиля не смог справиться с управлением, в результате чего врезался в бордюр на площади Драматического театра. Об этом сообщается на сайте ГУ НП в Донецкой области.
Мужчина заметил сотрудников полиции, которые занимались обеспечением порядка около центральной елки, и, бросив машину, попытался скрыться с места происшествия. Однако наряд полиции Центрального отдела полиции Мариуполя догнал его, задержал и вызвал патрульных, чтобы задокументировать нарушение.
В настоящее время на месте дорожно-транспортного происшествия проводят работу сотрудники правоохранительных органов, они составляют административные материалы по ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Кроме того, стало известно, что правонарушителем оказался старший лейтенант Управление защиты экономики в Донецкой области ДЗЭ Национальной полиции Украины.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Полтаве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса с пассажирами и легкового автомобиля.