Боевики ранили украинского военного в зоне АТО

MIGnews.com.ua

В зоне боевых действий на Донбассе за прошедшие сутки один украниский военный получил ранение, обошлось без погибших. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

Он уточнил, что бойца ВСУ ранили в районе Новоалександровки.

"Вследствие боевых действий погибших среди украинских военных не было, один боец получил ранения в районе н.п. Новоалександровка", - отметил он.

Как сообщал MIGnews.com.ua, по данным штаба АТО, в пятницу, 30 декабря, незаконные вооруженные формирования осуществили 48 обстрелов позиций Вооруженных сил Украине в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.

При этом они применяли запрещенное Минскими соглашениями оружие.