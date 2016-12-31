В канун Нового года сотни украинцев застряли в аэропортах Коломбо и Шарджи

MIGnews.com.ua

В субботу, 31 декабря, накануне Нового года сотни украинцев застряли в аэропорту города Коломбо. Об этом сообщают наши сограждане, которые в настоящее время находятся на Шри Ланке.

По полученным данным, украинские туристы сидят в аэропорту уже 14 часов. Однако авиакомпания Air Arabia, которая занималась перевозкой пассажиров, не сообщает людям никакой информации по вылету.

"Мы пассажиры рейса G9504 Коломбо-Шарджа-Киев авиакомпании Air Arabia, туроператор Join up. Наступающий Новый год превратился в кошмар. Сейчас 31.12. время местное 15:40 и мы с 01:00 находимся в аэропорту Коломбо. За 14 часов пребывания в аэропорту представители компании Air Arabia не предоставили нам никакой информации по нашему вылету, не предложили никаких условий для ожидания. У многих паника и отчаяние. Люди спят на полу или на железных лавках", - сообщают застрявшие в аэропорту украинцы.

Вместе с тем туристы утверждают, что в Join up знали ситуацию с отменой полетов, однако все равно вывезли людей из отеля.

Однако даже если людей и заберут из аэропорта в Коломбо, то в Шардже их ожидает такая же ситуация. Пользователь соцсети Facebook Марина Лукьянова у себя на странице сообщила, что в аэропорту в Шардже также находится около 100 украинцев, которых не выпускают.

"Здесь мы провели уже 6 часов. До этого 11 часов провели в аэропорту Коломбо. Проведем ли здесь Новый год? Никто не знает. Всему виной авиакомпания Air Arabia, которая обманом держит нас здесь. Другие украинцы сидят здесь уже третьи сутки. Выйти не можем из-за отсутствия визы. Билетов на другие рейсы нет", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что у людей даже забрали их паспорта, якобы для оформления посадочных билетов, однако так и не вернули.

"Официальная версия отмены рейсов - туман. Хотя мы прилетели из Коломбо. Небо было чистым. Другие самолеты взлетают, но рейсы на Киев держат в неведении третьи сутки", - отметила женщина.

Также она сообщила, что к туристам приезжал украинский консул. Однако его с трудом впустили в здание аэропорта.