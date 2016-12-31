В Киеве на метро "Лукьяновская" женщина бросилась под поезд

В субботу, 31 декабря, женщина бросилась под поезд на станции метро "Лукьяновская". Об этом сообщила пресс-служба Киевского метрополитена в своем Twitter-акаунте.
По полученным данным, женщина осталась жива, ее увезли медики.
"Зеленая ветка. На "Лукьяновке" пассажирка бросилась под поезд. Живая, отправлена в больницу. Уже работаем в обычном режиме. Будьте внимательны!" - говорится в сообщении.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Киевском метро на станции "Оболонь" мужчина средних лет упал под поезд. Он серьезно не пострадал, а после того как его достали, он радостно кричал, что у него день рождения.
В Новый год Киевское метро будет работать до трех часов ночи. Такой же режим будет и в ночь на Рождество.