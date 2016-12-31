Взрывы в Багдаде: ИГИЛ взяло на себя ответственность

MIGnews.com.ua

Террористическая организация Исламское государство взяла на себя ответственность за теракты в Багдаде, пишет РБК-Украина со ссылкой на Sky News Arabia.

По полученным данным, в столице Багдада сработали две бомбы - одна из них находилась на смертнике, а вторая была заложена в коммерческом районе.

Стоит отметить, что число жертв взрыва уже достигло 28 человек.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в субботу утром, 31 декабря, в центре столицы Ирака Багдаде прогремели два взрыва . В министерстве иностранных дел Ирака рассказали, что одно из взрывных устройств привел в действие террорист-смертник.