Пограничники обнаружили три иномарки, разыскиваемые Интерполом

MIGnews.com.ua

В субботу, 31 декабря, в Закарпатской области сотрудники Госпогранслужбы обнаружили угнанные в Словакии автомобили марок Mersedes, Toyota и BMW, сообщила РБК-Украина .

Стоит отметить, что угнанные транспортные средства удалось опознать пограничникам Мукачевского отряда на пункте пропуска "Лужанка".

Кроме этого, за рулем автомобиля Mersedes находился 47-летний украинец, который пытался выехать в Венгрию.

"В ходе прохождения пограничного контроля по авто 2013 года выпуска произошло срабатывание базы данных Интерпола. Выяснилось, что автомобиль похищен в Словакии и разыскивался с 2015 года", - проинформировали пограничники.