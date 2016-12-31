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Пограничники обнаружили три иномарки, разыскиваемые Интерполом
31.12.2016 12:09

Пограничники обнаружили три иномарки, разыскиваемые Интерполом

В субботу, 31 декабря, в Закарпатской области сотрудники Госпогранслужбы обнаружили угнанные в Словакии автомобили марок Mersedes, Toyota и BMW, сообщила РБК-Украина.

Стоит отметить, что угнанные транспортные средства удалось опознать пограничникам Мукачевского отряда на пункте пропуска "Лужанка".

Кроме этого, за рулем автомобиля Mersedes находился 47-летний украинец, который пытался выехать в Венгрию.

"В ходе прохождения пограничного контроля по авто 2013 года выпуска произошло срабатывание базы данных Интерпола. Выяснилось, что автомобиль похищен в Словакии и разыскивался с 2015 года", - проинформировали пограничники.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее,пограничники Бердянского отряда вновь задержали иностранцев, которые нелегально пытались попасть из Крыма на материковую часть Украины.

Теги материала: машина, автомобиль, угон автомобиля, иномарки, ГПСУ, Венгрия. Словакия
Новости СМИ2
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