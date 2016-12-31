Польский самолет совершил экстренную посадку в аэропорту Чехии

MIGnews.com.ua

В субботу, 31 декабря, в пражском аэропорту Вацлава Гавела совершил экстренную посадку пассажирский самолет польской авиакомпании Enter Air, пишет Европейская правда со ссылкой на iDNES.cz.

По полученным данным, воздушное судно посадили из-за угрозы взрыва на борту. Однако в министерстве внутренних дел Чехии заверили, что это не была попытка теракта.

"Этот самолет направлялся не в Чешскую республику. В настоящее время вон находится в аэропорту Стара Ружине. До окончания расследования мы не будем предоставлять больше никакой информации", - заявил глава МВД Чехии.

В то же время в полиции сообщили, что подозреваемого обезвредили сразу же после посадки самолета. Им оказался поляк. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Нашли ли у него какие-то взрывоопасные вещества неизвестно.

По предварительным данным, самолет направлялся из Лас-Пальмаса в Варшаву, на борту находились 162 пассажира и шесть членов экипажа, по большей части это были туристы. Все они были эвакуированы.