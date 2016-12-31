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Кровавое убийство в Одессе: подозреваемый рассказал о своих мотивах
31.12.2016 10:46

Кровавое убийство в Одессе: подозреваемый рассказал о своих мотивах

Спикер прокуратуры Одесской области Инна Верба сообщила, что местный суд взял под стражу без права внесения залога подозреваемого в убийстве женщины и ее 2-летней дочери, пишет УНИАН.

По словам представителя одесской прокуратуры, районный суд Овидиополя удовлетворил ходатайство Ильичевской местной прокуратуры об избрании подозреваемому данную меру пресечения.

Также стали известны и мотивы злоумышленника: "По его словам, преступление он совершил из мести и намеревался запугать всю Одессу".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 29 декабря, в Одесской области произошло жестокое убийство матери и ее двухлетней дочери. Правоохранителям удалось уже на следующий день, 30 декабря, поймать подозреваемого в совершении преступления. Он был задержан в в районе села Роксоланы вблизи Одессы.

Теги материала: Одесса, убийство, подозреваемый, суд, мера пресечения
Новости СМИ2
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