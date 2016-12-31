Кровавое убийство в Одессе: подозреваемый рассказал о своих мотивах

Спикер прокуратуры Одесской области Инна Верба сообщила, что местный суд взял под стражу без права внесения залога подозреваемого в убийстве женщины и ее 2-летней дочери, пишет УНИАН.
По словам представителя одесской прокуратуры, районный суд Овидиополя удовлетворил ходатайство Ильичевской местной прокуратуры об избрании подозреваемому данную меру пресечения.
Также стали известны и мотивы злоумышленника: "По его словам, преступление он совершил из мести и намеревался запугать всю Одессу".
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 29 декабря, в Одесской области произошло жестокое убийство матери и ее двухлетней дочери. Правоохранителям удалось уже на следующий день, 30 декабря, поймать подозреваемого в совершении преступления. Он был задержан в в районе села Роксоланы вблизи Одессы.