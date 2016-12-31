В центре Багдада прогремели два взрыва: погибли более 20 человек

В субботу утром, 31 декабря, в центре столицы Ирака Багдаде прогремели два взрыва, пишет Корреспондент со ссылкой на Reuters.
Правоохранители и медики сообщают о гибели 21 человека. Взрывы произошли в коммерческом районе Синак.
В министерстве иностранных дел Ирака рассказали, что одно из взрывных устройств привел в действие террорист-смертник.
Стоит отметить, что пока что ответственность за случившееся никто не взял на себя.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, пять человек погибли в результате террористического акта, который произошел в западном регионе Китая Синьцзян.
В субботу, 24 декабря, в восточной части сирийского города Алеппо произошел мощный взрыв, в результате которого погибли два человека, еще 33 получили ранения.