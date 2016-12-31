Смерть посла Греции в Бразилии: Жена дипломата призналась в соучастии в его убийстве

В субботу, 31 декабря, жена представителя греческой дипломатической миссии Кириакоса Амиридиса созналась полиции в соучастии к его убийству, сообщил УНИАН.
По данным источника, причиной убийства стали любовные отношения жены дипломата, бразильянки Франсуазы Амиридис с 29-летним сотрудником военной полиции Сержиу Гомесом Морейра Филью.
Напомним, ранее любовник Франсуазы признался в убийстве посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса, но полиция считает, что он не сказал всей правды.
Полиция предполагает, что посла убили в доме, где супруги проводили рождественские и новогодние каникулы, а его тело в ночь на среду, 28 декабря, вынесли из помещения и поместили во взятый ранее напрокат автомобиль
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, о пропаже дипломата из Греции Кириякоса Амиридиса стало известно 29 декабря. А уже на следующий день тело представителя дипмиссии было обнаружено в обгоревшем автомобиле в Рио-де-Жанейро.