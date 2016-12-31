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На Камчатке произошло мощное землетрясение
31.12.2016 09:10

На Камчатке произошло мощное землетрясение

В субботу, 31 декабря, в пять утра у восточных берегов Камчатки зафиксировали толчки магнитудой в пять баллов, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным источника, геофизическая служба РАН выяснила, что эпицентр находился в 90 км северо-восточнее от города Петропавловска-Камчатского на глубине около 60 км.

Стоит отметить, что землетрясение на Камчатке местными жителями не ощущалось.

Кроме этого, в результате землетрясения жертв и разрушений нет.

Также специалисты утверждают, что данное землетрясение не грозит возникновением волны цунами.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, вечером в среду, 21 декабря, в водах Тихого океана в 704 км на юго-восток от острова Титидзима, принадлежащего японским островам Огасавара, зафиксировано мощное землетрясение магнитудой 6,2 балла. Сейсмологи оценили интенсивность землетрясения в его эпицентре как "разрушительное".

Теги материала: землетрясение, толчки, камчатка, Россия, магнитуда
Новости СМИ2
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