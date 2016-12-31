На Камчатке произошло мощное землетрясение

MIGnews.com.ua

В субботу, 31 декабря, в пять утра у восточных берегов Камчатки зафиксировали толчки магнитудой в пять баллов, сообщает Интерфакс-Украина.

По данным источника, геофизическая служба РАН выяснила, что эпицентр находился в 90 км северо-восточнее от города Петропавловска-Камчатского на глубине около 60 км.

Стоит отметить, что землетрясение на Камчатке местными жителями не ощущалось.

Кроме этого, в результате землетрясения жертв и разрушений нет.

Также специалисты утверждают, что данное землетрясение не грозит возникновением волны цунами.