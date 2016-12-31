Штаб АТО: Боевики 48 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе

MIGnews.com.ua

В пятницу, 30 декабря, незаконные вооруженные формирования осуществили 48 обстрелов позиций Вооруженных сил Украине в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

По полученным данным, на мариупольском направлении боевики били из 82-мм и 120-мм минометов вблизи Широкина и Талаковки.

Возле Водяного, Талаковки, Павлополя, Марьинки, Широкина, Лебединского и Гнутова противник применил гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, - говорится в сообщении.

Также в пресс-центре отметили, что на луганском направлении боевики били из 82-мм минометов около Новозвановки, а в Станице Луганской, Новозвановке, Кондрашовке Новой, урочище Красное Гнилище и Новоалександровке украинские позиции обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия.

"На донецком направлении боевики применили стрелковое оружие в Троицком, Авдеевке, Луганском, Зайцеве, Южном, Верхнеторецке и Опытном, - говорится в сообщении. - В районе Попасной произошло боестолкновение. Нападение боевиков было отражено. Противник понес потери и отступил".