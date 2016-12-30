Смерть посла Греции в Бразилии: убийцей оказался любовник супруги дипломата

MIGnews.com.ua

В пятницу, 30 декабря, сотрудник военной полиции города Рио-де-Жанейро Сержиу Гомес Морейра Филью признался в убийстве посла Греции в Бразилии Кириакоса Амиридиса. Об этом сообщил УНИАН .

По данным источника, полиция считает, что он не сказал всей правды, но участие в убийстве посла Греции не отрицал.

Кроме этого, сотрудник бразильской полиции являлся любовником жены дипломата Франсуазы, а причиной убийства посла могла стать ссора с Франсуазой. После конфликта с женой посла Морейра Филью, как предполагает полиция, решил "отомстить" Амиридису.