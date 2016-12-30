В полиции рассказали подробности стрельбы возле Дворца спорта

MIGnews.com.ua

Неизвестный, выстреливший в женщину возле Дворца спорта в пятницу, 30 декабря, перед этим требовал у нее деньги. Об этом журналисту MIGnews.com.ua сообщили источники в правоохранительных органах.

По словам полицейского, злоумышленник зашел в помещение и потребовал у женщины-кассира деньги. После того, как она отказалась ему их отдавать, мотивируя это тем, что в кассе их нет, преступник открыл огонь. На шум выбежал еще один сотрудник учреждения, в которого неизвестный также выстрелил. Затем он скрылся.

Стоит отметить, что правоохранитель не уточнил в какое именно помещение зашел преступник. Тем не менее, возле месте, где припаркованы скорые и патрульные машины находится несколько ресторанов и магазинов. Также дальше есть арочный проход в дворы, где и может находиться обменник, который мог служить целью для преступника.