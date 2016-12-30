Возле киевского Дворца спорта неизвестный расстрелял мужчину и женщину

В пятницу, 30 декабря, в центре Киева возле Дворца спорта произошла стрельба. Об этом сообщает журналист Влад Антонов на своей странице в Facebook.
По его словам, неизвестный из огнестрельного оружия расстрелял мужчину и женщину. Большие лужи крови есть как в помещении, так и на улице.
Через четыре минуты после происшествия на место приехала карет скорой помощи, патрульные полицейские и следственно-оперативная группа. Медики забрали пострадавших в тяжелом состоянии и доставили их в больницу скорой помощи.
На данный момент ведутся следственных действий. Пока больше никаких подробностей не уточняется.
Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в пятницу, 30 декабря, около 8:30 в Хмельницком произошла стрельба. На месте происшествия погиб мужчина 1970 г.р.