Под Хмельницком женщина вместо своего любовника сожгла его гостя

В пятницу, 30 декабря, 39-летняя женщина подожгла квартиру, чтобы убить своего сожителя, но вместо него погиб мужчина, который пришел в дом в качестве гостя. Об этом сообщает Страна .ua.
Стоит отметить, что инцидент произошел ранним утром в квартире на первом этаже пятиэтажки в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.
По данным источника, женщина подожгла квартиру, пока ее сожитель спал, но ее замысел не удался. В результате пожара умер 30-летний мужчина, который гостил у хозяина. Сам владелец жилья остался жив и с термическими ожогами рук и лица госпитализирован в больницу.
Кроме этого, причиной поджога стал конфликт между бывшими возлюбленными.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 29 декабря, в Одесской области произошло жестокое убийство матери и ее двухлетней дочери. Убийца хотел скрыть преступление и поджег дом.