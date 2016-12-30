Под Хмельницком женщина вместо своего любовника сожгла его гостя

MIGnews.com.ua

В пятницу, 30 декабря, 39-летняя женщина подожгла квартиру, чтобы убить своего сожителя, но вместо него погиб мужчина, который пришел в дом в качестве гостя. Об этом сообщает Страна .ua .

Стоит отметить, что инцидент произошел ранним утром в квартире на первом этаже пятиэтажки в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.

По данным источника, женщина подожгла квартиру, пока ее сожитель спал, но ее замысел не удался. В результате пожара умер 30-летний мужчина, который гостил у хозяина. Сам владелец жилья остался жив и с термическими ожогами рук и лица госпитализирован в больницу.

Кроме этого, причиной поджога стал конфликт между бывшими возлюбленными.