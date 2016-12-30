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Под Хмельницком женщина вместо своего любовника сожгла его гостя
30.12.2016 20:12

Под Хмельницком женщина вместо своего любовника сожгла его гостя

В пятницу, 30 декабря, 39-летняя женщина подожгла квартиру, чтобы убить своего сожителя, но вместо него погиб мужчина, который пришел в дом в качестве гостя. Об этом сообщает Страна .ua.

Стоит отметить, что инцидент произошел ранним утром в квартире на первом этаже пятиэтажки в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области.

По данным источника, женщина подожгла квартиру, пока ее сожитель спал, но ее замысел не удался. В результате пожара умер 30-летний мужчина, который гостил у хозяина. Сам владелец жилья остался жив и с термическими ожогами рук и лица госпитализирован в больницу.

Кроме этого, причиной поджога стал конфликт между бывшими возлюбленными.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 29 декабря, в Одесской области произошло жестокое убийство матери и ее двухлетней дочери. Убийца хотел скрыть преступление и поджег дом.

Теги материала: новости, поджег, сожжение, квартира, женщина
Новости СМИ2
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