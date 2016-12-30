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Штаб АТО: Боевики понесли потери при наступлении на позиции ВСУ в Попасной
30.12.2016 19:04

Штаб АТО: Боевики понесли потери при наступлении на позиции ВСУ в Попасной

На протяжении пятницы, 30 декабря, представители незаконных вооруженных формирований 25 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, обнародованном на официальной странице в Facebook.

В штабе подчеркнули, что боевики продолжат обстреливать украинские укрепления по всей линии разграничения на Донбассе. Так, на мариупольском направлении под огонь из 120-мм и 82-мм минометов попали Широкино и Талаковка. Кроме этого по Марьинке, Широкинов, Гнутово и Лебединском оккупанты стреляли из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

На луганском направлении позиции ВСУ в Новозвановке попали под обстрел из 82-мм минометов. Используя гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, боевики били по украинским опорным пунктам в Павлополе, Новозвановке, Кондрашовке Новой, Красному Гнилищу, Новоалександровке.

На донецком направлении под обстрел из стрелкового оружия попали Опытное и Южное. Кроме этого около 16:00 возле Попасной произошло боевое столкновение. Оккупанты совершили наступление на наблюдательный пункт ВСУ. Тем не менее, украинские военные отбили атаку, и боевики отступили, понеся потери.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 29 декабря, в зоне проведения АТО на Донбассе погибли пять украинских военных

Теги материала: АТО, ВСУ, Донбасс, боевики, Попасная
Новости СМИ2
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