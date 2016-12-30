Матиос заявил, что украинские военные в АТО понесли значительные потери

MIGnews.com.ua

На протяжении четверга, 29 декабря, в зоне проведения АТО на Донбассе погибли пять украинских военных. Об этом на своей странице в Facebook сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

По его словам, вчера на Донбассе ранения различной степени тяжести получили трое бойцов Вооруженных сил Украины.

При этом прокурор уточнил, что пять жертв являются не боевыми потерями. В частности, один военнослужащий совершил самоубийство, а еще четверо – погибли в результате неосторожного обращения с гранатой типа РДГ-5.

"Это война ы ее последствия страшны", - подчеркнул Матиос.