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В Николаеве злоумышленник пытался расстрелять прохожих
30.12.2016 17:34

В Николаеве злоумышленник пытался расстрелять прохожих  Фоторепортаж

В ночь на пятницу, 30 декабря, в Николаеве произошла драка с участием 10 человек. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Стоит отметить, что на месте к инспекторам обратились двое мужчин и сообщили, что неизвестный прохожий начал в них стрелять, после чего началась драка и указали на злоумышленника, который стоял в стороне. Когда полиция подошла к нему, мужчина начал убегать.

В последствии этого, правоохранителям удалось задержать мужчину. В ходе проведения поверхностной проверки у подозреваемого патрульные нашли предметы, похожие на пистолет и магазин с патронами.Помимо этого, на месте происшествия были обнаружены гильзы. Подозреваемым оказался 35-летний житель Ингульского района Николаева.

По данному факту правоохранители открыли уголовное производство.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в пятницу, 30 декабря, около 8:30 в Хмельницком произошла стрельба. На месте происшествия погиб мужчина 1970 г.р. 

Согласно информации, на перекрестке улиц Каменецкая и Тернопольская навстречу экипажу патрульной полиции, который ехал в управление на пересменку, выбежал неизвестный мужчина, который начал угрожать им и прохожим.

Оценив опасную ситуацию, один из полицейских сделал предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух. После этого мужчина не остановился и начал дальше двигаться на сотрудников полиции. Тогда еще раздался один выстрел, пуля попала в ногу нападающего. Однако  он и дальше продолжал идти на полицейских. Патрульные пытались его задержать, после неудачной попытки применили еще раз табельное оружие.

Теги материала: Украина, Николаев, драка, смерти, полиция, подозреваемые, стрельба
Новости СМИ2
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