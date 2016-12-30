Полиция задержала убийцу женщины и ребенка в Одесской области

В пятницу, 30 декабря, полиция сообщила о задержании мужчины, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ребенка под Одессой. Об этом сообщает РБК-Украина.
Подозреваемый подтвердил версию полиции о том, что его действия были не чем иным, как терактом.
"Я хочу, чтобы Одесса боялась" - сообщил он правоохранитилям.
Задержанным оказался Дмитрий Погорелов, житель города Овидиополя.
По данным источника, мужчину подозревают в убийстве женщины и ее двухлетней дочери, двух поджогах и организации теракта.
Стоит отметить, что поймать подозреваемого сотрудникам правоохранительных органов удалось в районе села Роксоланы вблизи города Одесса.
Кроме этого, на данным момент задержанный находится в Овидиопольском районном оделении полиции.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в четверг, 29 декабря, в Одесской области произошло жестокое убийство матери и ее двухлетней дочери. Убийца хотел скрыть преступление и поджег дом.