Полиция задержала убийцу женщины и ребенка в Одесской области

MIGnews.com.ua

В пятницу, 30 декабря, полиция сообщила о задержании мужчины, которого подозревают в жестоком убийстве женщины и ребенка под Одессой. Об этом сообщает РБК-Украина .

Подозреваемый подтвердил версию полиции о том, что его действия были не чем иным, как терактом.

"Я хочу, чтобы Одесса боялась" - сообщил он правоохранитилям.

Задержанным оказался Дмитрий Погорелов, житель города Овидиополя.

По данным источника, мужчину подозревают в убийстве женщины и ее двухлетней дочери, двух поджогах и организации теракта.

Стоит отметить, что поймать подозреваемого сотрудникам правоохранительных органов удалось в районе села Роксоланы вблизи города Одесса.

Кроме этого, на данным момент задержанный находится в Овидиопольском районном оделении полиции.