В канун Нового года Крым остался без света

MIGnews.com.ua

В оккупированном Россией Крыму начались аварийные отключения электроэнергии.

Об этом информирует пресс-служба минэнерго РФ.

По данным ведомства, отключения происходят в электрических сетях 35 кВ и распределительных сетях 610 кВ из-за сильного ветра (15м/с) и снега.

Так, без электроснабжения остается часть бытовых потребителей - около 27,8 тыс. человек в городах Судак и Джанкой и в 88 населенных пунктах Симферопольского, Красно-Перекопского, Феодосийского, Керчинского, Евпаторийского и Первомайского районов.

"Мощность отключенных потребителей- 15,48 МВт. Энергетики приняли меры по организации временного электроснабжения социально значимых объектов", - подчеркнули в минэнерго.