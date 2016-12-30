Комиссия о крушении Ту-154: полет длился 70 секунд, теракт исключен

MIGnews.com.ua

Члены комиссии по расследованию крушения летевшего в Сирию самолета Ту-154 дали пресс-конференцию, во время которой рассказали об итогах спасательной операции в Черном море и предварительных версиях катастрофы.

По словам начальника службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил РФ генерал-лейтенанта Сергея Байнетова, полет Ту-154 продолжался 70 секунд, однако "особая" ситуация развивалась в последние 10 секунд, а до этого "все было достаточно штатно".

"Весь полет проходил около 70 секунд, максимальная высота, которую мы определили по параметрической информации, составляла около 250 метров, на этом эшелоне скорость в пределах 360-370 км/ч", - сказал генерал и отметил, что данных о том, под каким углом самолет столкнулся с водой, пока нет.

Поскольку полетным временем воздушного судна считается время от начала разгона по полосе до полной остановки после посадки, то из 70 секунд вычитаем 30-35 секунд на взлет и получаем, что Ту-154 находился в воздухе около - 35-40 секунд.

По словам Байнетова, после анализа бортовых накопителей комиссия рассматривает не менее семи версий трагедии, в том числе человеческий фактор, отказ техники, сдвиг ветра и столкновение с птицей, однако приоритетной пока нет.

При этом генерал подчеркнул, что на обломках самолета и телах пассажиров нет следов пожара или взрыва, а потому версия теракта исключена.

Байнетов также заявил, что причину трагедии Комиссия рассчитывает найти в течение месяца. "Процесс идет, выкладка началась, как только в комиссию начали поступать фрагменты", - уточнил он.

О том, что предварительные данные о причинах крушения могут быть получены в январе 2017 года сказал и глава Комиссии, министр транспорт РФ Максим Соколов. В то же время, окончательные выводы о причинах трагедии, по его словам, будут сделаны после полной расшифровки параметрического и речевого накопителей информации.

"Очевидно, что была нештатная работа техники, чем это было вызвано, предстоит выяснить експертам", - сказал Соколов и почеркнул, что "окончательные выводы, естественно, должны быть сделаны после скрупулезного анализа и проведения всех необходимых экспертиз".

Как сообщал MIGnews.com.uа, самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 05:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека. Катастрофу видел сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ.

27 декабря водолазы подняли со дна Черного моря все бортовые самописцы. Специалисты визуально оценили состояние двух как приемлемое. Информацию из "хвостового черного ящика" можно будет расшифровать только частино - пленка сильно деформирована.

По материалам ТАСС