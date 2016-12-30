ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
В Интерсити Киев-Перемышль зафиксирован первый случай контрабанды
30.12.2016 13:53

В Интерсити Киев-Перемышль зафиксирован первый случай контрабанды

Польские пограничники в Медыке во время пограничного контроля изъяли у двух украинок контрабанду, которую те пытались перевезти на поезде Интерсити нового соединения Киев-Перемышль. Об этом сообщают в пресс-центре Пограничной службы Польши, пишет Zaxig.net.

35-летняя и 41-летние гражданки Украины спрятали контрабандные сигареты в верхнюю одежду и в коробку из-под фруктового сока.

В общей сложности пограничники изъяли у правонарушительниц 156 пачек сигарет.  

Против контрабандисток нарушили уголовное дело. Более того, Таможня Республики Польша подала в Пограничную службу Польши ходатайство с просьбой отменить документы о малом пограничном движении для двух контрабандисток.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, "Укрзализныця" запустила новый скоростной поезд Интерсити+ соединением Киев-Львов-Перемышль. Цена путешествия с Киева в вагоне І класса ориентировочно составит 574 грн, а в вагоне ІІ класса - 406 грн. А со Львова цена составит 235 грн в І классе и 172 грн во ІІ классе. 

Теги материала: Интерсити, Польша, Украина, граница, контрабанда
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [10] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Во Львове уничтожили более 100 кг наркотиков на миллион гривен
Важное
Во Львове уничтожили более 100 кг наркотиков на миллион гривен  Фоторепортаж
Во Львове пограничники нашли в грузовике вместо дров почти 150 тыс. пачек контрабандных сигарет
Важное
Во Львове пограничники нашли в грузовике вместо дров почти 150 тыс. пачек контрабандных сигарет  Фоторепортаж
В Австралии изъяли рекордную для страны партию кокаина на сумму $360 млн
Важное
В Австралии изъяли рекордную для страны партию кокаина на сумму $360 млн
Возле Сум СБУ накрыла контрабанду сигарет на 9 млн гривен
Важное
Возле Сум СБУ накрыла контрабанду сигарет на 9 млн гривен
На границе с Крымом изъяли более 3 тыс. наркотических таблеток
Важное
На границе с Крымом изъяли более 3 тыс. наркотических таблеток  Фоторепортаж  Видеорепортаж
СБУ: Из Европы в Одессу поставлялись сотни психотропных таблеток почтой
Важное
СБУ: Из Европы в Одессу поставлялись сотни психотропных таблеток почтой  Фоторепортаж

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

"Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
Эксклюзив  "Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
30.12.2016
Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году
Эксклюзив  Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году  Видеорепортаж
30.12.2016
В Хмельницком полицейские застрелили мужчину, ранившего трех человек
Эксклюзив  В Хмельницком полицейские застрелили мужчину, ранившего трех человек  Видеорепортаж
30.12.2016
Тандит рассказал подробности передачи боевикам 15 осужденных
Эксклюзив  Тандит рассказал подробности передачи боевикам 15 осужденных  Видеорепортаж
30.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика