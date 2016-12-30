В Интерсити Киев-Перемышль зафиксирован первый случай контрабанды

MIGnews.com.ua

Польские пограничники в Медыке во время пограничного контроля изъяли у двух украинок контрабанду, которую те пытались перевезти на поезде Интерсити нового соединения Киев-Перемышль. Об этом сообщают в пресс-центре Пограничной службы Польши , пишет Zaxig.net .

35-летняя и 41-летние гражданки Украины спрятали контрабандные сигареты в верхнюю одежду и в коробку из-под фруктового сока.

В общей сложности пограничники изъяли у правонарушительниц 156 пачек сигарет.

Против контрабандисток нарушили уголовное дело. Более того, Таможня Республики Польша подала в Пограничную службу Польши ходатайство с просьбой отменить документы о малом пограничном движении для двух контрабандисток.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, "Укрзализныця" запустила новый скоростной поезд Интерсити+ соединением Киев-Львов-Перемышль. Цена путешествия с Киева в вагоне І класса ориентировочно составит 574 грн, а в вагоне ІІ класса - 406 грн. А со Львова цена составит 235 грн в І классе и 172 грн во ІІ классе.