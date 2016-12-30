Мотузяник отчитался о раненных в зоне АТО

MIGnews.com.ua

В течение минувших суток четверга, 29 декабря, трое украинских военных получили ранения во время противостояния с боевиками.

Такое заявление во время брифинга сделал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако трое наших военнослужащих получили ранения", - подчеркнул Мотузяник.

Как сообщал MIGnews.com.uа, за минувшие сутки четверга, 29 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования совершили 45 огневых атак.