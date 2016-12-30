Мотузяник отчитался о раненных в зоне АТО

В течение минувших суток четверга, 29 декабря, трое украинских военных получили ранения во время противостояния с боевиками.
Такое заявление во время брифинга сделал спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.
"За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, однако трое наших военнослужащих получили ранения", - подчеркнул Мотузяник.
Как сообщал MIGnews.com.uа, за минувшие сутки четверга, 29 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования совершили 45 огневых атак.
В свою очередь Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что в с. Троицкое (69 км к западу от Луганска) уже 10 дней нет ни света, ни воды.