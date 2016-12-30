ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
Львовский полицейский заснял на камеру спецоперацию по задержанию квартирных воров
30.12.2016 11:53

Львовский полицейский заснял на камеру спецоперацию по задержанию квартирных воров

В сети распостранилось захватывающее видео, как во Львове одному из сотрудников полиции удалось задержать банду квартирных воров. Соответствующий ролик по задержанию, который был снят на нагрудную камеру полицейского, бнародован в Youtube в четверг, 29 декабря.

На кадрах отчетливо видно, как страж порядка подходит к окну дома, где действует банда преступников, однако один из них бросился убегать.

В итоге патрульному без применения оружия удалось догнать одного вора, а потом и другого.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в пятницу, 30 декабря, около 8:30 в Хмельницком произошла стрельба. На месте происшествия погиб мужчина 1970 г.р.

Согласно информации, на перекрестке улиц Каменецкая и Тернопольская навстречу экипажу патрульной полиции, который ехал в управление на пересменку, выбежал неизвестный мужчина.

Мужчина размахивал руками и просил полицейских остановиться. Когда патрульные вышли из служебного автомобиля, со двора домов выбежал человек, в руках которого был предмет, похожий на заточку. Лицо мужчины было окровавлено. Увидев полицейских, он начал на них бежать.

По словам представителя патрульной полиции Мартынюка, нападавший представлял опасность для окружающих, поэтому полицейские вынуждены были его застрелить.

Теги материала: Львов, полиция, патрульная полиция, задержание, воры
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [1] всего оценили 1
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

В Хмельницком полицейские застрелили мужчину, ранившего трех человек
Важное
Эксклюзив  В Хмельницком полицейские застрелили мужчину, ранившего трех человек  Видеорепортаж
Во Львове уничтожили более 100 кг наркотиков на миллион гривен
Важное
Во Львове уничтожили более 100 кг наркотиков на миллион гривен  Фоторепортаж
В Одесской области обнаружили мать и двухлетнего ребенка с отрезанными головами
Важное
В Одесской области обнаружили мать и двухлетнего ребенка с отрезанными головами
Четверо детей погибли в результате пожара в Киеве
Важное
Четверо детей погибли в результате пожара в Киеве  Фоторепортаж
Во Львове пограничники нашли в грузовике вместо дров почти 150 тыс. пачек контрабандных сигарет
Важное
Во Львове пограничники нашли в грузовике вместо дров почти 150 тыс. пачек контрабандных сигарет  Фоторепортаж
В Австралии изъяли рекордную для страны партию кокаина на сумму $360 млн
Важное
В Австралии изъяли рекордную для страны партию кокаина на сумму $360 млн

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

"Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
Эксклюзив  "Новый год не на Таймс-сквер, а в Выхино": соцсети о выдворении российских дипломатов из США
30.12.2016
Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году
Эксклюзив  Охрименко предсказал, что будет с гривной в 2017 году  Видеорепортаж
30.12.2016
В Хмельницком полицейские застрелили мужчину, ранившего трех человек
Эксклюзив  В Хмельницком полицейские застрелили мужчину, ранившего трех человек  Видеорепортаж
30.12.2016
Тандит рассказал подробности передачи боевикам 15 осужденных
Эксклюзив  Тандит рассказал подробности передачи боевикам 15 осужденных  Видеорепортаж
30.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика