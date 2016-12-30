Львовский полицейский заснял на камеру спецоперацию по задержанию квартирных воров

В сети распостранилось захватывающее видео, как во Львове одному из сотрудников полиции удалось задержать банду квартирных воров. Соответствующий ролик по задержанию, который был снят на нагрудную камеру полицейского, бнародован в Youtube в четверг, 29 декабря.
На кадрах отчетливо видно, как страж порядка подходит к окну дома, где действует банда преступников, однако один из них бросился убегать.
В итоге патрульному без применения оружия удалось догнать одного вора, а потом и другого.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в пятницу, 30 декабря, около 8:30 в Хмельницком произошла стрельба. На месте происшествия погиб мужчина 1970 г.р.
Согласно информации, на перекрестке улиц Каменецкая и Тернопольская навстречу экипажу патрульной полиции, который ехал в управление на пересменку, выбежал неизвестный мужчина.
Мужчина размахивал руками и просил полицейских остановиться. Когда патрульные вышли из служебного автомобиля, со двора домов выбежал человек, в руках которого был предмет, похожий на заточку. Лицо мужчины было окровавлено. Увидев полицейских, он начал на них бежать.
По словам представителя патрульной полиции Мартынюка, нападавший представлял опасность для окружающих, поэтому полицейские вынуждены были его застрелить.