Львовский полицейский заснял на камеру спецоперацию по задержанию квартирных воров

MIGnews.com.ua

В сети распостранилось захватывающее видео, как во Львове одному из сотрудников полиции удалось задержать банду квартирных воров. Соответствующий ролик по задержанию, который был снят на нагрудную камеру полицейского, бнародован в Youtube в четверг, 29 декабря.

На кадрах отчетливо видно, как страж порядка подходит к окну дома, где действует банда преступников, однако один из них бросился убегать.

В итоге патрульному без применения оружия удалось догнать одного вора, а потом и другого.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в пятницу, 30 декабря, около 8:30 в Хмельницком произошла стрельба. На месте происшествия погиб мужчина 1970 г.р.

Согласно информации, на перекрестке улиц Каменецкая и Тернопольская навстречу экипажу патрульной полиции, который ехал в управление на пересменку, выбежал неизвестный мужчина.

Мужчина размахивал руками и просил полицейских остановиться. Когда патрульные вышли из служебного автомобиля, со двора домов выбежал человек, в руках которого был предмет, похожий на заточку. Лицо мужчины было окровавлено. Увидев полицейских, он начал на них бежать.