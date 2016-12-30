В Хмельницком полицейские застрелили мужчину, ранившего трех человек

MIGnews.com.ua

В пятницу, 30 декабря, около 8:30 в Хмельницком произошла стрельба. На месте происшествия погиб мужчина 1970 г.р. Об этом сообщил пресс-секретарь СРП в Хмельницком Роман Мартынюк корреспонденту телеканала NewsOne.

Согласно информации, на перекрестке улиц Каменецкая и Тернопольская навстречу экипажу патрульной полиции, который ехал в управление на пересменку, выбежал неизвестный мужчина.

"Мужчина размахивал руками и просил полицейских остановиться. Когда патрульные вышли из служебного автомобиля, со двора дома выбежал человек, в руках которого был предмет, похожий на заточку. Лицо мужчины было окровавленное. Увидев полицейских, он начал на них бежать", - рассказал Мартынюк журналисту.

Свидетели утверждают, что этот неизвестный гражданин нападал на людей во дворе одного из домов. Люди пытались самостоятельно задержать злоумышленника, однако попытки не удались. Тогда они увидели экипаж патрульных и обратились за помощью.

"Оценив опасную ситуацию, один из полицейских сделал предупредительный выстрел из табельного оружия в воздух. После этого мужчина не остановился и начал дальше двигаться на сотрудников полиции. Тогда еще раздался один выстрел, пуля попала в ногу нападающего. Однако он и дальше продолжал идти на полицейских. Патрульные пытались его задержать, после неудачной попытки применили еще раз табельное оружие", - прокомментировала слова представителя патрульной полиции журналист телеканала.

По словам Мартынюка, нападавший представлял опасность для окружающих, поэтому полицейские вынуждены были его застрелить.

На место происшествия вызвали медиков скорой помощи. Тело мужчины перенесли в карету скорой, где он умер. На месте происшествия работает СОГ.