ОБСЕ: Из-за обстрелов Троицкое 10 дней живет без света и воды

MIGnews.com.ua

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ заявляет, что в с. Троицкое (69 км к западу от Луганска) уже 10 дней нет ни света, ни воды.

"Заместитель главы Попаснянской военно-гражданской администрации сообщил СММ, что с 21 декабря в Троицком из-за повреждений вследствие обстрела нет ни электричества, ни воды", - говорится в сообщении.

В с.Желтое (17 км к северо-западу от Луганска) 27 декабря наблюдатели обнаружили свежие повреждения на двух домах, расположенных в 100 м друг от друга (один заброшен, второй жилой).

По оценке специалистов Миссии, повреждения спровоцированы разрывом противотанковых управляемых ракет, выпущенных с северного направления: северно-западный скат крыши покинутого дома серьезно поврежден, на северной стене выявлены 30–35 пробоин диаметром от 4 до 20 мм).

СММ заметила два провода от противотанковых управляемых ракет, которые располагались параллельно в 15 м друг от друга и в 30–40 м от дома.

В то же время, на северной стене жилого дома наблюдатели зафиксировали две пробоины (диаметром 4 мм и 20–25 мм). Хозяева дома – мужчина и женщина за 60 – рассказали, что обстрел произошел 21 декабря, в результате никто не пострадал.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 29 декабря в зоне проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования совершили 45 огневых атаки, обстреляв силы ВСУ.