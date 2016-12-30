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ОБСЕ: В Украину из России въехала машина с "грузом 200"
30.12.2016 09:44

ОБСЕ: В Украину из России въехала машина с "грузом 200"

На неподконтрольной Украине контрольно-пропускном пункте с Российской Федерацией миссия ОБСЕ снова обнаружила машину с надписью "груз 200" и несколько скорых.

Об этом говорится в еженедельном отчете миссии ОБСЕ, которая наблюдает за пунктами Гуково и Донецк на границе с оккупированными РФ территориями.

Вместе с тем отмечается, что 21 декабря около 16 часов на пункте Донецк был зафиксирован микроавтобус с украинскими номерами, который пересекал границу из РФ в Украину. Водитель был в камуфляже. На микроавтобусе был знак "Груз 200", а также надписи: "Анубис".

ОБСЕ не удалось идентифицировать, были ли гробы внутри.

Следовательно, 22 декабря в 7-20 утра ОБСЕ увидела в пункте Донецк микроавтобус с украинскими номерами и надписью "Похороны", который пересек границу из Украины в РФ.

Помимо этого, 21 и 22 декабря ОБСЕ фиксировала несколько "скорых", которые приезжали на КП Донецк. Одна прибыла с территории Украины 21 декабря в 10:42, на ней была надпись "реанимация". В 11:00 со стороны России на КПП также приехала "скорая", в которую перенесли одного человека на носилках.

В отчете подчеркнули, что 22 декабря наблюдатели зафиксировали, как "скорая" с номерами "ЛНР" проехала на территорию РФ, а через час вернулась в Украину.

Сверх того, наблюдатели заметили 26 декабря человека в камуфляже, который нес военный рюкзак, а также кейс для транспортировки винтовки. Человек зашел на территорию пункта пропуска Донецк (РФ) и последовал к линии контроля.

"Миссия не может установить, была ли внутри кейса винтовка", - сказано в сообщении.

Согласно данным миссии с 20 по 27 декабря увеличилось количество людей в камуфляже, которые пересекали границу из России на оккупированных территориях. Также увеличилось количество микроавтобусов, которые двигались из РФ на оккупированные территории.

Как сообщал MIGnews.com.uа, из-за массовых обстрелов в районе Светлодарска специальная мониторинговая миссия ОБСЕ вынужденно эвакуировала из города свою патрульную базу сроком на два дня.

Теги материала: Донбасс, Украина, миссия ОБСЕ, ОБСЕ, Россия, груз 200, тела, трупы
Новости СМИ2
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