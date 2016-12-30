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Происшествие в киевском метро: мужчина упал под поезд, обошлось без серьезных травм
30.12.2016 09:06

Происшествие в киевском метро: мужчина упал под поезд, обошлось без серьезных травм

В Киевском метро на станции "Оболонь" мужчина средних лет упал под поезд. Об этом передает "Киев оперативный" в Facebook.

"Только что, мужчина средних лет, упал под вагон поезда. К счастью, он серьезно не пострадал. После того как его достали, он радостно кричал, что у него сегодня день рождения", - говорится в сообщении.

Мужчина не получил серьезных травм.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в "Киевском метрополитене" предложили переименовать станцию "Петровка" на "Почайну". В предприятии призвали жителей столицы к обсуждению этой идеи, так как "нам всем с этим жить".

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в Новый год Киевское метро будет работать до трех часов ночи. Такой же режим будет и в ночь на Рождество. 

Теги материала: метро, Киев, станция, Оболонь, происшествие
Новости СМИ2
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