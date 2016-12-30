Во Львове уничтожили более 100 кг наркотиков на миллион гривен

MIGnews.com.ua

Специально созданная комиссия из числа сотрудников департамента противодействия наркопреступности, Управление службы безопасности Украины во Львовской области, а также Госфискальной службы сожгла около 100 кг наркотиков, которые удалось изъять из незаконного оборота. Об этом сообщается на официальном сайте Нацполиции.

Согласно данным, это были вещественные доказательства, которые соответствуют уголовному делу 181, по которому правоохранители уже вынесли приговоры.

Необходимо отметить, что среди уничтоженных наркотических средств был героин, бупренорфин, амфетамин, метадон, трамадол, дезоморфин, канабис, маковая соломка, конопля, опиум.

Как сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции во Львовской области начальник следственного управления полковник полиции Николай Самарчук, стоимость сожженных наркотических средств по ценам "черного" рынка составляет около миллиона гривен.

Уничтожение наркотиков, изъятых из обращения, обычно происходит дважды в год.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в ночь на четверг, 29 декабря, во Львовской области в пункте пропуска "Рава-Русская" сотрудники пограничной службы совместно с таможенниками обнаружили крупнейшую в этом году партию контрабандных сигарет.

В целом из автомобиля и прицепа вытащили 291 ящик сигарет, а это - 145 500 пачек как с акцизом, так и без.