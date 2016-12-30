В Китае панда напала на мужчину и переломала ему руки

В Китае на сотрудника одного из центров по охране и исследованию больших бамбуковых медведей в провинции Сычуань напала панда и нанесла ему увечья, передает China News Service.
Животное сломало сотруднику центра обе руки и тяжело его травмировало.
Согласно данным, пострадавший 41-летний сотрудником центра по фамилии Вэй находился в одном вольере с 16-летней самкой панды по кличке Симэй.
Внезапно животное напало на человека, стало кусать, после чего протащило по земле по вольеру. Коллеги с трудом смогли отбить пострадавшего. Стоит отметим, что нападение произошло тогда, когда панда искала своего детеныша.
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