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В Китае панда напала на мужчину и переломала ему руки
30.12.2016 07:33

В Китае панда напала на мужчину и переломала ему руки

В Китае на сотрудника одного из центров по охране и исследованию больших бамбуковых медведей в провинции Сычуань напала панда и нанесла ему увечья, передает China News Service.

Животное сломало сотруднику центра обе руки и тяжело его травмировало.

Согласно данным, пострадавший 41-летний сотрудником центра по фамилии Вэй находился в одном вольере с 16-летней самкой панды по кличке Симэй.

Внезапно животное напало на человека, стало кусать, после чего протащило по земле по вольеру. Коллеги с трудом смогли отбить пострадавшего. Стоит отметим, что нападение произошло тогда, когда панда искала своего детеныша.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в городе Харбин в китайской провинции Хэйлунцзян в самом разгаре подготовка к ежегодному Харбинскому международному фестивалю снежных и ледяных скульптур. На берегу реки Сунгари буквально на глазах вырастает город из снега и льда, который совсем скоро откроет свои двери туристам.

Теги материала: панда, зоопарк, звери, руки, перелом, самка, Китай
Новости СМИ2
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