В Китае панда напала на мужчину и переломала ему руки

MIGnews.com.ua

В Китае на сотрудника одного из центров по охране и исследованию больших бамбуковых медведей в провинции Сычуань напала панда и нанесла ему увечья, передает China News Service.

Животное сломало сотруднику центра обе руки и тяжело его травмировало.

Согласно данным, пострадавший 41-летний сотрудником центра по фамилии Вэй находился в одном вольере с 16-летней самкой панды по кличке Симэй.

Внезапно животное напало на человека, стало кусать, после чего протащило по земле по вольеру. Коллеги с трудом смогли отбить пострадавшего. Стоит отметим, что нападение произошло тогда, когда панда искала своего детеныша.