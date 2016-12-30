Штаб АТО: Украинские военные приняли на себя 45 огневых атак боевиков

За минувшие сутки четверга, 29 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции незаконные вооруженные формирования совершили 45 огневых атаки, обстреляв силы ВСУ.
Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
Согласно сводке, на мариупольском направлении из минометов оккупанты обстреляли Красногоровку и Талаковка. С гранатометов и стрелкового оружия - Широкино, Старогнатовка, Талаковка, Павлополь, Гнутово и Водяное.
На донецком направлении также не было тихо. Там из гранатометов и минометов были обстреляны позиции в районе Луганского, Троицкого, зайцев, Верхнеторецком, Авдеевки и Крутой Балки.
Нарушая режим прекращения огня, на луганском направлении из минометов противники вели огонь по Малиновом. С гранатометов - по Балке крутенько, Новозванивци, Станицы Луганской.
Стоит отметить, что на всех трех направлениях активизировались снайперы. Они вели огонь вблизи Гнутово, Водяного, Талаковка, Новозвановка и Авдеевки.
Как сообщал MIGnews.com.uа, в четверг, 29 декабря, представители незаконных вооруженных формирований осуществили 25 обстрелов по украинским позициям в зоне проведения антитеррористической операции.