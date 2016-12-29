В Бразилии без вести пропал посол Греции

MIGnews.com.ua

Посла Греции в Бразилии Кириякоса Амиридиса уже три дня никто не может найти. Об этом сообщил Укринформ .

По данным источника, в последний раз посла Греции видели возле трущоб на окраине города в столичном районе Рио-де-Жанейро.

Стоит отметить, что полиция Рио-де-Жанейро не сообщает, кто именно сообщил об исчезновении грецкого посла и что он делал в том месте, где его видели в последний раз.

Кроме этого, в посольстве Греции на условиях анонимности сообщили, что посол находится в тайном отпуске, в Риоб и отуда должен вернуться 9 января.

Греческое Министерство иностранных дел ситуацию не комментирует.