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В Бразилии без вести пропал посол Греции
29.12.2016 21:41

В Бразилии без вести пропал посол Греции

Посла Греции в Бразилии Кириякоса Амиридиса уже три дня никто не может найти. Об этом сообщил Укринформ.

По данным источника, в последний раз посла Греции видели возле трущоб на окраине города в столичном районе Рио-де-Жанейро.

Стоит отметить, что полиция Рио-де-Жанейро не сообщает, кто именно сообщил об исчезновении грецкого посла и что он делал в том месте, где его видели в последний раз.

Кроме этого, в посольстве Греции на условиях анонимности сообщили, что посол находится в тайном отпуске, в Риоб и отуда должен вернуться 9 января.

Греческое Министерство иностранных дел ситуацию не комментирует.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, министр иностранных дел Турции заявил, что в убийстве российского посла Андрея Карлова виновны последователи проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Теги материала: посол, Греция, Бразилия, исчезновение, отпуск
Новости СМИ2
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