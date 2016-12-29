В Дамаске посольство России подверглось минометному обстрелу

В четверг, 29 декабря, В Дамаске на территории Посольства России взорвалась мина. Об этом сообщил Укринформ.
По данным источника, взрывное устройство было выпущено во второй половине дня из района, который контролируют боевики в пригороде Дамаска.
Стоит отметить, что мина взорвалась около входа в консульский отдел Посольства России.
Кроме этого, взрыв мины нанес незначительные материальные убытки.
Погибших или пострадавших нет.
Как сообщал MIGnews.com.ua, Россия отправила в Алеппо батальон военной полиции. Российские силовики будут охранять освобожденные районы сирийского города.
Напомним, в пятницу, 23 декабря, в список санкционных лиц в отношении Сирии США включили российских банкиров. Список пополнился руководителями банка "Темпобанк". В "черный список" США также вошли также и шесть членов правительства Сирии.