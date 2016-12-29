В Дамаске посольство России подверглось минометному обстрелу

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 декабря, В Дамаске на территории Посольства России взорвалась мина. Об этом сообщил Укринформ .

По данным источника, взрывное устройство было выпущено во второй половине дня из района, который контролируют боевики в пригороде Дамаска.

Стоит отметить, что мина взорвалась около входа в консульский отдел Посольства России.

Кроме этого, взрыв мины нанес незначительные материальные убытки.

Погибших или пострадавших нет.

Как сообщал MIGnews.com.ua, Россия отправила в Алеппо батальон военной полиции . Российские силовики будут охранять освобожденные районы сирийского города.