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В Одесской области обнаружили мать и двухлетнего ребенка с отрезанными головами
29.12.2016 20:01

В Одесской области обнаружили мать и двухлетнего ребенка с отрезанными головами

В четверг, 29 декабря, в Одесской области произошло двойное убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, в городе Овидиополь в подожженном доме было найдено два трупа с отрезанными головами - матери и ее двухлетней дочери.

В полиции считают, что убийца хотел скрыть преступление и поджег дом. Но дым заметили соседи и вызвали пожарных. Когда огонь погасили, спасатели обнаружили тела и вызвали полицию.

Стоит отметить, что сотрудники уголовного розыска пытались задержать злоумышленника по месту жительства, но мужчина скрылся на своем автомобиле.

Кроме этого, на место преступления приехали бойцы Национальной гвардии, полицейские и окружили злоумышленника.

Детали и мотивы жестокого убийства выясняет следственно-оперативная группа.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 20 декабря, в центре Херсона произошло убийство. По предварительной информации свидетелей, квартирант убил хозяина в одной из квартир многоэтажного дома.

Теги материала: убийство, Одесская область, полиция, мать, дочь
Новости СМИ2
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