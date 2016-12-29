В Одесской области обнаружили мать и двухлетнего ребенка с отрезанными головами

В четверг, 29 декабря, в Одесской области произошло двойное убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
По данным правоохранителей, в городе Овидиополь в подожженном доме было найдено два трупа с отрезанными головами - матери и ее двухлетней дочери.
В полиции считают, что убийца хотел скрыть преступление и поджег дом. Но дым заметили соседи и вызвали пожарных. Когда огонь погасили, спасатели обнаружили тела и вызвали полицию.
Стоит отметить, что сотрудники уголовного розыска пытались задержать злоумышленника по месту жительства, но мужчина скрылся на своем автомобиле.
Кроме этого, на место преступления приехали бойцы Национальной гвардии, полицейские и окружили злоумышленника.
Детали и мотивы жестокого убийства выясняет следственно-оперативная группа.
Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, 20 декабря, в центре Херсона произошло убийство. По предварительной информации свидетелей, квартирант убил хозяина в одной из квартир многоэтажного дома.