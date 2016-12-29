В Одесской области обнаружили мать и двухлетнего ребенка с отрезанными головами

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 декабря, в Одесской области произошло двойное убийство. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

По данным правоохранителей, в городе Овидиополь в подожженном доме было найдено два трупа с отрезанными головами - матери и ее двухлетней дочери.

В полиции считают, что убийца хотел скрыть преступление и поджег дом. Но дым заметили соседи и вызвали пожарных. Когда огонь погасили, спасатели обнаружили тела и вызвали полицию.

Стоит отметить, что сотрудники уголовного розыска пытались задержать злоумышленника по месту жительства, но мужчина скрылся на своем автомобиле.

Кроме этого, на место преступления приехали бойцы Национальной гвардии, полицейские и окружили злоумышленника.

Детали и мотивы жестокого убийства выясняет следственно-оперативная группа.