Штаб АТО: Боевики за день 25 раз обстреляли украинских военных

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 декабря, представители незаконных вооруженных формирований осуществили 25 обстрелов по украинским позициям в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, на мариупольском направлении боевики применили минометы возле Красногоровки.

"Вблизи Широкина, Талаковки, Павлополя, Гнутова и Водяного били из гранатометов и стрелкового оружия. Также в Гнутове работал снайпер", - говорится в сообщении.

"На донецком направлении также стреляли из гранатомета и стрелкового оружия в районе Луганского, Троицкого, Зайцева, Верхнеторецка, Авдеевки и Крутой Балки, - подчеркнули в штабе. - На луганском направлении огонь открывали из минометов и гранатометов по Малиновому и Балке Крутенькой".