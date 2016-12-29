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Штаб АТО: Боевики за день 25 раз обстреляли украинских военных
29.12.2016 19:11

Штаб АТО: Боевики за день 25 раз обстреляли украинских военных

В четверг, 29 декабря, представители незаконных вооруженных формирований осуществили 25 обстрелов по украинским позициям в зоне проведения антитеррористической операции. Об этом сообщает пресс-центр АТО на своей странице в Facebook.

По данным штаба, на мариупольском направлении боевики применили минометы возле Красногоровки.

"Вблизи Широкина, Талаковки, Павлополя, Гнутова и Водяного били из гранатометов и стрелкового оружия. Также в Гнутове работал снайпер", - говорится в сообщении.

"На донецком направлении также стреляли из гранатомета и стрелкового оружия в районе Луганского, Троицкого, Зайцева, Верхнеторецка, Авдеевки и Крутой Балки, - подчеркнули в штабе. - На луганском направлении огонь открывали из минометов и гранатометов по Малиновому и Балке Крутенькой".

Как сообщал MIGnews.com.uа, в течение среды, 28 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.

Теги материала: АТО, Донбасс, украинские военные, обстрелы, боевики
Новости СМИ2
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