Четверо детей погибли в результате пожара в Киеве

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 декабря, в частном жилом доме в Днепровском районе Киева произошел пожар, из-за которого погибло четверо детей. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В столице произошел пожар в частном доме на Русановских садах по ул. Садовая, 27.

"Во время тушения дома пожарные обнаружили тела трех мальчиков (2012, 2014 и 2016 годов рождения) и одной девочки, 2005 года рождения", - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме этого, медики оказали помощь супругам, но они отказались от госпитализации, а еще одна девочка 12 лет находится в реанимации.

Стоит отметить, что полиция начала уголовное производство по факту пожара в Киеве, при котором погибли четверо детей, оставшиеся без присмотра родителей.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.