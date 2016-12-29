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Четверо детей погибли в результате пожара в Киеве
Фото: ГСЧС
29.12.2016 17:01

Четверо детей погибли в результате пожара в Киеве  Фоторепортаж

В четверг, 29 декабря, в частном жилом доме в Днепровском районе Киева произошел пожар, из-за которого погибло четверо детей. Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В столице произошел пожар в частном доме на Русановских садах по ул. Садовая, 27.

"Во время тушения дома пожарные обнаружили тела трех мальчиков (2012, 2014 и 2016 годов рождения) и одной девочки, 2005 года рождения", - говорится в сообщении ГСЧС.

Кроме этого, медики оказали помощь супругам, но они отказались от госпитализации, а еще одна девочка  12 лет находится в реанимации.

Стоит отметить, что полиция начала уголовное производство по факту пожара в Киеве, при котором погибли четверо детей, оставшиеся без присмотра родителей.

Начато уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере или иные тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, пожар на столичном рынке может перекинуться на станцию метро "Лесная".

Теги материала: пожар, погибли дети, смерть, уголовное дело, полиция, пожарные, ФОТО
Новости СМИ2
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