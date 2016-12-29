Крушение Ту-154: в минобороны РФ обвинили LifeNews во лжи

MIGnews.com.ua

Перед крушением самолета командир Ту-154 Роман Волков успел сообщить диспетчерам о нештатной ситуации. Об этом сообщила Мeduza .

Слова пилота указывали на начало нештатной ситуации.

Кроме этого представитель минобороны прокомментировал публикацию "Лайфом" расшифровки слов экипажа, где идет речь о неисправных закрылках и взрыве.

"Во-первых, будет расследовано, как расшифровка могла попасть в СМИ. Во-вторых, информация не соответствует действительности. У нас нет подтверждений тому, что на борту произошел взрыв", - заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

Стоит отметить, что комиссия не исключает, что это мог быть и теракт.

По данным источника, окончательные итоги по результатам анализа "черных ящиков" можно будет подвести только в январе 2017 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 25 декабря, самолет минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров в воскресенье в 05:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. После оказалось, что он упал в Черное море.