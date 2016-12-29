ВКонтакте Facebook Одноклассники Twitter YouTube Google+ RSS
Apple store Google play market Мобильная версия
  USD   27.20
Главная - Происшествия
Крушение Ту-154: в минобороны РФ обвинили LifeNews во лжи
29.12.2016 15:30

Крушение Ту-154: в минобороны РФ обвинили LifeNews во лжи

Перед крушением самолета командир Ту-154 Роман Волков успел сообщить диспетчерам о нештатной ситуации. Об этом сообщила Мeduza.

Слова пилота указывали на начало нештатной ситуации.

Кроме этого  представитель минобороны прокомментировал публикацию "Лайфом" расшифровки слов экипажа, где идет речь о неисправных закрылках и взрыве.

"Во-первых, будет расследовано, как расшифровка могла попасть в СМИ. Во-вторых, информация не соответствует действительности. У нас нет подтверждений  тому, что на борту произошел взрыв", - заявил начальник службы безопасности полетов Вооруженных сил РФ Сергей Байнетов.

Стоит отметить, что комиссия не исключает, что это мог быть и теракт.

По данным источника, окончательные итоги по результатам анализа "черных ящиков" можно будет подвести только в январе 2017 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в воскресенье, 25 декабря, самолет минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров в воскресенье в 05:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. После оказалось, что он упал в Черное море.

Водолазы обнаружили и подняли из воды один из "черных ящиков" Ту-154 минобороны РФ, который потерпел крушение в Черном море. В ближайшее время самолет с черным ящиком вылетает из Сочи в Москву, где будет осуществляться его расшифровка специалистами минобороны.

Теги материала: Самолет, падение, крушение, Россия, черный ящик
Новости СМИ2
Оцените материал: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [30] всего оценили 3
Посмотреть рейтинг материалов

Статьи по теме

Крушение Ту-154: третий "черный ящик" разрушен
Важное
Крушение Ту-154: третий "черный ящик" разрушен
В США военный вертолет AH-64 Apache рухнул у мексиканского побережья: есть жертвы
Важное
В США военный вертолет AH-64 Apache рухнул у мексиканского побережья: есть жертвы
У Полторака заявили, что Россия использует гумконвой для вывоза тел боевиков
Важное
У Полторака заявили, что Россия использует гумконвой для вывоза тел боевиков
Минобороны РФ: Обнаружено 15 тел жертв авиакатастрофы под Сочи
Важное
Минобороны РФ: Обнаружено 15 тел жертв авиакатастрофы под Сочи
Спасатели РФ нашли второй бортовой самописец ТУ-154
Важное
Спасатели РФ нашли второй бортовой самописец ТУ-154
Более полутора тысяч обломков Ту-154 подняли со дна Черного моря
Важное
Более полутора тысяч обломков Ту-154 подняли со дна Черного моря

Новости партнеров

﻿

Трансляция

Новости партнеров

Наши новости

Эксклюзив  Мураев : В следующем году больше всех пострадают пенсионеры  Видеорепортаж
29.12.2016
Мураев: За повышение зарплат расплатится каждый украинец
Эксклюзив  Мураев: За повышение зарплат расплатится каждый украинец  Видеорепортаж
29.12.2016
Крамаренко: Единый социальный взнос для предпринимателей опустошит казну
Эксклюзив  Крамаренко: Единый социальный взнос для предпринимателей опустошит казну
29.12.2016
Экономист рассказал, сколько украинцев пострадают от введения налога "спящим" ФОПам
Эксклюзив  Экономист рассказал, сколько украинцев пострадают от введения налога "спящим" ФОПам
29.12.2016

Спецтемы

Вопрос дня

Были ли у Советского Союза недостатки?

Интервью

Перейти
Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
Эксклюзив  Антон Наумлюк: Меня просили снять надпись "пресса" - снайперы конкретно выцеливают журналистов
05.07.2016
Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
Эксклюзив  Генерал-лейтенант Чаповский: То, что называют "гибридной войной" у нас - это блеф
10.06.2016
Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
Эксклюзив  Александр Кава: Дороги в ближайшие пять лет будут становиться все хуже
11.04.2016
Другие новости
Политика
Украина
Крым
Россия
Китай
Европа
США
Экономика
Деньги
Валюта
Нефть
Газ
Энергетика
Общество
Образование
Здоровье
Религия
Рейтинги
Рекорды
Связь
Происшествия
Криминал
Расследования
Конфликты
Стихийные бедствия
Катастрофы
Спорт
В Украине
В мире
Футбол
Хоккей
Теннис
Бокс
Здоровье
Витамины
Диеты
Лечение
Врачи
Эбола
Релакс
Гороскоп
Анекдоты
Именинники
Праздники
Курьезы
Общество
Медиа
Фото
Видео
NewsOne

Контакты

Реклама на сайте

Использование материалов Mignews.com.ua

Мобильная версия Google play market Apple store

© 2016 Все права защищены

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, опубликованной на сайте MIGnews.com.ua, осуществляются только с обязательной активной гиперссылкой на материал сайта. Гиперссылка должна быть размещена в первом абзаце новости.

  Покупка Продажа
USD 26.7000 27.2000
EUR 27.8000 28.4000
RUR 0.4200 0.4450
BTC 821.2489 907.6961
bigmir)net TOP 100 Яндекс.Метрика