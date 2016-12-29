В США поклонники "Звездных войн" вышли на улицы, чтобы почтить память принцессы Леи

В США на улицы вышли сотни фанатов киноэпопеи "Звездные войны", чтобы почтить память умершей на днях Кэрри Фишер, которая сыграла роль принцессы Леи Органы в фантастической киносаге "Звездные войны". Об этом сообщает "Медуза".
Одна из памятных акций прошла в кинотеатре Alarmo Drafthouse, в городе Остин. Фанаты актрисы держали над головами игрушечные световые мечи - главное оружие джедаев. Некоторые были одеты в костюмы героев из "Звездных войн".
Также, по сообщению Риа Новости Украина, поклонники киноэпопеи собрались почтить память актрисы и в Калифорнии. На акции они тоже подняли вверх световые мечи.
Как сообщал Mignews.com.ua ранее, в возрасте 60-ти лет от сердечного приступа скончалась актриса Кэрри Фишер, известная ролью принцессы Леи Органы.