В США поклонники "Звездных войн" вышли на улицы, чтобы почтить память принцессы Леи

MIGnews.com.ua

В США на улицы вышли сотни фанатов киноэпопеи "Звездные войны", чтобы почтить память умершей на днях Кэрри Фишер, которая сыграла роль принцессы Леи Органы в фантастической киносаге "Звездные войны". Об этом сообщает "Медуза" .

Одна из памятных акций прошла в кинотеатре Alarmo Drafthouse, в городе Остин. Фанаты актрисы держали над головами игрушечные световые мечи - главное оружие джедаев. Некоторые были одеты в костюмы героев из "Звездных войн".

Также, по сообщению Риа Новости Украина , поклонники киноэпопеи собрались почтить память актрисы и в Калифорнии. На акции они тоже подняли вверх световые мечи.

Как сообщал Mignews.com.ua ранее, в возрасте 60-ти лет от сердечного приступа скончалась актриса Кэрри Фишер, известная ролью принцессы Леи Органы.