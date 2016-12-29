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В Киеве группа мошенников пыталась незаконно продать многоэтажку
29.12.2016 14:28

В Киеве группа мошенников пыталась незаконно продать многоэтажку

В Киеве мошенники пытались продать по поддельным документам элитную недвижимость. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, группа мошенников пыталась продать недвижимость на миллионы долларов. Злоумышленники отобрали многоэтажку в Шевченковском районе и четыре квартиры в Подольском районе Киева (рыночная стоимость 20 миллионов долларов, - ред.).

Стоит отметить, что задержали злоумышленников в одном из столичных ресторанов при попытке продажи недвижимости. Во время обысков в офисах, квартирах и домах мошенников были обнаружены поддельные печати, штампы, клише подписей должностных лиц фирм-застройщиков и поддельные документы, которые подтверждают их противоправную деятельность.

В СБУ сообщили, что в настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в среду, 28 декабря, в Сумской области Служба безопасности Украины совместно с Фискальной службой изъяла груз стоимостью девять миллионов гривен, который нелегально ввезли с территории Российской Федерации.

Теги материала: СБУ, мошенники, недвижимость, продажа
Новости СМИ2
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