В Киеве группа мошенников пыталась незаконно продать многоэтажку

MIGnews.com.ua

В Киеве мошенники пытались продать по поддельным документам элитную недвижимость. Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным спецслужбы, группа мошенников пыталась продать недвижимость на миллионы долларов. Злоумышленники отобрали многоэтажку в Шевченковском районе и четыре квартиры в Подольском районе Киева (рыночная стоимость 20 миллионов долларов, - ред.).

Стоит отметить, что задержали злоумышленников в одном из столичных ресторанов при попытке продажи недвижимости. Во время обысков в офисах, квартирах и домах мошенников были обнаружены поддельные печати, штампы, клише подписей должностных лиц фирм-застройщиков и поддельные документы, которые подтверждают их противоправную деятельность.

В СБУ сообщили, что в настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании задержанным меры пресечения.