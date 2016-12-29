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В Новой Зеландии случилось 5,5-балльное землетрясение
29.12.2016 13:39

В Новой Зеландии случилось 5,5-балльное землетрясение

На Южном острове Новой Зеландии прошло землетрясение магнитудой в 5,5 балла. Об этом сообщает австралийский портал news.com.

Подземные толчки произошли недалеко от города Каикоура, который уже перенес землетрясение в ноябре этого года.

Эпицентр землетрясения находился в 30 км на восток от города Седдон, который расположен в регионе Мальборо на Южном полуострове, на глубине 17 км. Позже, произошли еще два землетрясения в 3,8 и 3,3 баллов.

Информации о пострадавших и разрушениях пока нет.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в сети появилось видео землетрясения, которое произошло в ночь на 28 декабря в Румынии. Подземные толчки ощущались и в Украине, в районе Одесской области.  

Теги материала: Новая Зеландия, землетрясение, Мир
Новости СМИ2
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