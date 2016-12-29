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На Донбассе за сутки погибли двое бойцов ВСУ
29.12.2016 13:19

На Донбассе за сутки погибли двое бойцов ВСУ

За минувшие сутки среды, 28 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения", - сообщил Мотузяник.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в ходе боевых действий в районе Крутой Балки на донецком направлении погиб украинский военнослужащий ВСУ. Бой продолжался около тридцати минут, благодаря слаженным действиям подразделений сил АТО враг вынужден был отступить.

За минувшие сутки среды, 28 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции произошло 50 нарушений режима прекращения огня, одно из них - боевое столкновение.

Теги материала: АТО, боевики, смерти, Украина, Донбасс, жертвы, боевые действия, Александр Мотузяник
Новости СМИ2
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