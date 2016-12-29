На Донбассе за сутки погибли двое бойцов ВСУ

MIGnews.com.ua

За минувшие сутки среды, 28 декабря, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе, в результате боевых действий погибли двое украинских военнослужащих, еще двое получили ранения.

Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

"За минувшие сутки в результате боевых действий двое украинских военнослужащих погибли, еще двое получили ранения", - сообщил Мотузяник.

Как сообщал MIGnews.com.uа, в ходе боевых действий в районе Крутой Балки на донецком направлении погиб украинский военнослужащий ВСУ. Бой продолжался около тридцати минут, благодаря слаженным действиям подразделений сил АТО враг вынужден был отступить.