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В Полтаве перевернулся автобус от столкновения с легковым автомобилем
29.12.2016 13:14

В Полтаве перевернулся автобус от столкновения с легковым автомобилем  Фоторепортаж

В Полтаве 28 декабря перевернулся автобус с пассажирами после столкновения с легковушкой. Об этом сообщает пресс-служба областного управления Нацполиции, пишет Страна.ua.  

Пассажирский автобус перевернулся после того, как в него врезалался легковой автомобиль.

Фото: областное управление Нацполиции Полтавы

В микроавтобусе на момент аварии находилось более десяти пассажиров.

"Переломы различной степени тяжести получил водитель микроавтобуса, 1956 года рождения, и один из пассажиров, 1988 года рождения. Автомобилем скорой медицинской помощи они были доставлены в больницу", - сообщили в полиции.

Медобследование водителя легковушки показало, что он вел машину в нетрезвом состоянии.  

Фото: областное управление Нацполиции Полтавы

На данный момент рассматривается вопрос об открытии уголовного дела по статье 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Мариуполе столкнулись троллейбус и легковой автомобиль, за рулем которого находился сотрудник полиции. Водитель автомобиля не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где и столкнулся с троллейбусом. 

Теги материала: Полтава, ДТП, алкогольное опьянение
Новости СМИ2
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