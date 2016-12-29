Военные Ирака возобновили штурм Мосула

MIGnews.com.ua

В четверг, 29 декабря, в Министерстве внутренних дел Ирака заявили, что местные военные начали новое наступление на Мосул, который остается под контролем боевиков "Исламского государства".

Также сообщают, что новое наступление на город началось после затишья, которое длилось несколько недель.

Военные Ирака и полиция атаковали пять пригородов на юго-востоке города. Наступление поддерживает авиация.

"Наши войска наступают. За первые пять-десять минут они продвинулись на 500 метров, сейчас идет перестрелка", - сообщил агентству Reuters офицер сил быстрого реагирования - элитного подразделения МВД Ирака.

В свою очередь, Associated Press сообщает, что над городом поднимается дым, а также слышны звуки взрывов и выстрелов.

Операция по освобождению Мосула идет уже два месяца. Это самая крупная наземная операция в Ираке с 2003 года.

Иракские военные сталкиваются с ожесточенным сопротивлением боевиков. Задерживает продвижение иракских войск и плохая погода.

В битве за Мосул участвуют около 100 тысяч иракских военных, а также отряды сил самобороны курдов и шиитов.

Мосул является самым крупным городом, который занимает ИГ. Группировка захватила город в июне 2014 года.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в иракском городе Мосул, на контролируемой военными территории, произошло три теракта, в результате которых погибло не менее 30 человек.