В бою под Донецком погиб украинский военный

MIGnews.com.ua

В ходе боевых действий в районе Крутой Балки на донецком направлении погиб украинский военнослужащий ВСУ. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

"В результате боя погиб военнослужащий Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Согласно данной информации, в среду, 28 декабря, около 15:00, в районе населенного пункта Крутая Балка, что на донецком направлении, произошло боестолкновение между одним из подразделений сил антитеррористической операции и боевиками российско-террористических войск.

"Из гранатометов и стрелкового оружия (были обстреляны, - ред.) Павлополь, Гнутово и Водяное. В районе Гнутова также вел огонь снайпер. На донецком направлении из тех же видов вооружения - в районе Луганского, Троицкого, Авдеевки и Крутой Балки. Все обстрелы были из гранатометов и стрелкового оружия. Пока что тяжелого вооружения боевики не применяли", - сообщил спикер штаба Леонид Матюхин.

"Бой продолжался около тридцати минут, благодаря слаженным действиям подразделений сил АТО враг вынужден был отступить", - говорится в сводке пресс-центра.