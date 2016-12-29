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Семье полицейской, расстрелянной в Днепре, отказали в льготах
29.12.2016 11:02

Эксклюзив  Семье полицейской, расстрелянной в Днепре, отказали в льготах

Семье полицейской Ольги Макаренко, которая погибла при исполнении служебных обязанностей в Днепре, отказали в положенных льготах. Об этом в эфире утренней программы на телеканале NewsOne рассказала мать Ольги.

"Дочка погибла при исполнении, но нам говорят, что мы не имеем права на льготы. Нам оказали помощь сразу после происшествия, но отказано в льготах. Например, на бесплатное питание в школе, касательно коммунальных услуг... Нам сказали, что полиция не приравнивается к бывшей милиции, есть нюансы, которых мы не можем добиться", - рассказала она.

В студии NewsOne также находилась экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе. Она подчеркнула, что в полиции должны незамедлительно отреагировать на эту информацию.

"Надеюсь, что руководители в полиции это услышали и последует соответствующая реакция... Хочу выразить соболезнования, у меня слов нет. Уверена, что реакция будет уже скоро", - отметила Деканоидзе.

Как сообщал MIGnews.com.uа, 25 сентября недалеко от автовокзала города Днепр неизвестный за рулем Citroen, открыв огонь из огнестрельного оружия, убил полицейского Артема Кутушева и ранил его напарницу Ольгу Макаренко.  От тяжелых ранений Макаренко умерла на операционном столе

Экс-глава Нацполиции Хатия Деканоидзе тогда пообещала: ведомство сделает все, чтобы дети погибших полицейских ни в чем не нуждались. 

Теги материала: Днепр, полицейские, убийство, семья, льготы
Новости СМИ2
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