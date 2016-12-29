Во Львове пограничники нашли в грузовике вместо дров почти 150 тыс. пачек контрабандных сигарет

MIGnews.com.ua

В ночь на четверг, 29 декабря, во Львовской области в пункте пропуска "Рава-Русская" сотрудники пограничной службы совместно с таможенниками обнаружили крупнейшую в этом году партию контрабандных сигарет. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

"Около полуночи на выезд из Украины прибыл грузовик украинской регистрации с якобы грузом лесоматериалов. Учитывая то, что неоднократно под видом древесины злоумышленники пытались провезти сигареты, автомобиль подвергли углубленной проверке. Интуиция пограничников не подвела. Во всех паллетах были оборудованы тайники", - рассказал Слободян.

По его словам, в целом из автомобиля и прицепа вытащили 291 ящик сигарет, а это - 145 500 пачек как с акцизом, так и без.

Стоит отметить, что в Уголовном кодексе (статья 201) предусмотрена ответственность лишь за контрабанду культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боевых припасов к нему), а также специальных технических средств негласного получения информации.