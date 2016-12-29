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Во Львове пограничники нашли в грузовике вместо дров почти 150 тыс. пачек контрабандных сигарет
29.12.2016 10:41

Во Львове пограничники нашли в грузовике вместо дров почти 150 тыс. пачек контрабандных сигарет  Фоторепортаж

В ночь на четверг, 29 декабря, во Львовской области в пункте пропуска "Рава-Русская" сотрудники пограничной службы совместно с таможенниками обнаружили крупнейшую в этом году партию контрабандных сигарет. Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Олег Слободян на своей странице в Facebook.

"Около полуночи на выезд из Украины прибыл грузовик украинской регистрации с якобы грузом лесоматериалов. Учитывая то, что неоднократно под видом древесины злоумышленники пытались провезти сигареты, автомобиль подвергли углубленной проверке. Интуиция пограничников не подвела. Во всех паллетах были оборудованы тайники", - рассказал Слободян.

По его словам, в целом из автомобиля и прицепа вытащили 291 ящик сигарет, а это - 145 500 пачек как с акцизом, так и без.

Стоит отметить, что в Уголовном кодексе (статья 201) предусмотрена ответственность лишь за контрабанду культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боевых припасов к нему), а также специальных технических средств негласного получения информации.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, в четверг, 29 декабря, сотрудники полиции Австралии отчиталась о спецоперации, в ходе которой было изъято рекордное количество кокаина "в истории страны" - 1100 килограммов на сумму 360 000 000 долларов.

Теги материала: контрабанда, наркотики, сигареты, пункт пропуска, таможенная служба, задержание, Львов, Украина
Новости СМИ2
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