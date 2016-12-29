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В Австралии изъяли рекордную для страны партию кокаина на сумму $360 млн
29.12.2016 09:57

В Австралии изъяли рекордную для страны партию кокаина на сумму $360 млн

В четверг, 29 декабря, сотрудники полиции Австралии отчиталась о спецоперации, в ходе которой было изъято рекордное количество кокаина "в истории страны" - 1100 килограммов на сумму 360 000 000 долларов.

Об этом сообщила телекомпания АВС.

"В результате этой операции нам удалось предотвратить попадание на улицы Нового Южного Уэльса более тонны наркотиков, которые могли нанести немалый ущерб обществу", - сказал помощник комиссара полиции Марк Дженкинс.

Стоит отметить, что первые 600 кг кокаина было изъято еще в марте на Таити. Допрос "рыбаков" позволил выйти на вторую часть партии наркотиков, и в минувшие выходные полиция конфисковала еще 500 кг кокаина, который был найден на лодке в городе Бруклин, в 50 км к северу от Сиднея.

Известно, что в результате федерального расследования, которое длилось два с половиной года, 15 человек были арестованы. Наркотические вещества перевозились из Южной Америки и предназначались для продажи в Австралии.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, сотрудники правоохранительных органов обнаружили 60 килограмм наркотических веществ у 33-летнего жителя города Гнивань в Винницкой области.

Запрещенные наркосодержащие вещества хозяин хранил в жилых комнатах дома и хозяйственных помещениях
 

Теги материала: Австралия, кокаин, задержание, контрабанда, полиция, наркотики, рекорд
Новости СМИ2
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