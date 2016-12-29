Крушение Ту-154: третий "черный ящик" разрушен

MIGnews.com.ua

Информацию из третьего "черного ящика", который находился в хвосте самолета Ту-154 Минобороны РФ, можно будет расшифровать только частино – бортовой самописец разрушен, пленка сильно деформирована. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в силовых структурах.

"От третьего черного ящика обнаружена пленка, что свидетельствует о его разрушении", - сказал представитель силових структур.

В то же время, он уточнил, что пленку все же можно частично расшифровать. "Третий черный ящик, находившийся в хвостовой части, дублирует параметры двух других, которые находятся в Москве. Обнаружена его пленка, которая сильно деформирована, но она подлежит расшифровке", - подчеркнул источник.

В силовых структурах также сообщили, что состояние речевого и основного (параметрического) бортовых самописцев удовлетворительное, их расшифровкой уже занимаются в Москве. "Она может быть завершена в ближайшее время, возможно, завтра", - сказал собеседник.

Как сообщал MIGnews.com.uа, самолет Минобороны РФ Ту-154 пропал с радаров 25 декабря в 05:40 по московскому времени вскоре после вылета из Сочи. На борту находились 92 человека. Катастрофу видел сотрудник береговой охраны пограничных войск ФСБ.

27 декабря водолазы подняли со дна Черного моря все бортовые самописцы. Специалисты, визуально оценив их состояние, назвали его приемлемым. По состоянию на 28 декабря, спасатели обнаружили тела 18 погибших, их личные вещи и обломки самолета.