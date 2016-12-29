В Мариуполе полицейский на иномарке влетел в троллейбус: есть жертвы

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В Мариуполе произошло дорожно-транспортное происшествие с участием троллейбуса и Ford Focus, за рулем которого находился сотрудник полиции. Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Донецкой области.

В среду, 28 декабря, около 17.30 на закруглении дороги по улице Краснофлотской полицейский, который в этот день был выходной, не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В результате такого маневра произошло столкновение с троллейбусом.

Согласно информации правоохранительных органов, погиб пассажир Ford Focus, водитель автомобиля выжил, однако в тяжелом состоянии находится в больнице. Также отмечается, что и водитель троллейбуса обратился за медицинской помощью в больницу.

На месте работали сотрудники прокуратуры, следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции в Донецкой области и патрульная полиция.